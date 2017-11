Microsoft начала продажи приставки Xbox One X

7 ноября компания Microsoft начала официальные продажи представленной в июне этого года игровой приставки Xbox One X в 35 странах, включая Россию.



Как пишет Ferra, в стандартное издание Xbox One X входит сама приставка с накопителем на 1 ТБ и беспроводной геймпад Xbox. Стоимость консоли в США составляет 500 долларов, а российским покупателям придется отдать за нее 39 990 рублей.



В компании называют Xbox One X самой мощной приставкой в мире. Так, заявленная графическая производительность новой консоли достигает 6 Тфлопс - по этому показателю Xbox One X заметно превосходит Sony PlayStation 4 Pro, графическая производительность которой оценивается в 4,2 Тфлопс. Столь быстродействующий GPU позволяет Xbox One X выдавать 60 кадров в секунду в 4K-разрешении и обрабатывать высококачественный контент для виртуальной реальности.



Также приставка получила восьмиядерный процессор с частотой 2,3 ГГц, 12 ГБ видеопамяти GDDR5 с пропускной способностью 326 ГБ/с, 2,5-дюймовый накопитель на 1 ТБ и оптический привод 4K UHD Blu-ray.



Как отмечалось ранее, новая консоль обладает обратной совместимостью: выпущенные ранее игры будут полностью совместимы с Xbox One X. В то же время новые игры будут оптимизированы для приставки и получат поддержку 4K-разрешения, но при этом смогут отображаться и на 1080p-телевизорах с применением субдискретизации.