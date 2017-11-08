Четырехногого робота научили пользоваться лифтом

Исследователи из Швейцарской высшей технической школы Цюриха опубликовали на YouTube небольшое видео, демонстрирующее успехи разрабатываемого инженерами четырехногого робота.



В коротком ролике робот под названием Anymal, внешне напоминающий некоторых роботов известной компании Boston Dynamics, находится в здании возле лифта и использует переднюю конечность, чтобы нажать на кнопку вызова, ориентируясь на наклеенный ниже QR-код. После этого робот заходит в кабину. Как отмечает The Verge, этот пример демонстрирует важность создания роботов, способных ориентироваться внутри помещений.







