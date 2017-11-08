Стаканы могут представлять угрозу для здоровья

Сотрудники Университета Плимута предупреждают: в стеклянных стаканах, расписанных эмалевыми красками, много свинца и кадмия. Это чревато негативными последствиями для здоровья и окружающей среды. Специалисты провели 192 теста на 72 новых или уже использовавшихся стеклянных емкостях, включая стаканы и бокалы для пива и вина.



Ученые обнаружили свинец в 139 емкостях, а кадмий - в 134. Опасные металлы были как на поверхности емкостей, так и на ободках. В некоторых случаях концентрации свинца превышали допустимую норму в 1000 раз. По словам специалистов, частицы краски со стекла могут попадать в организм в течение долгого времени, пишет The Deccan Chronicle.



Исследователи нашли свинец более чем в 70% емкостей (52 из 72). Металл содержался в красках всех цветов. В 51 из 72 емкостей был кадмий. Больше всего его оказалось в красной эмали. Уровни свинца варьировались от 40 до 400000 частиц на миллион, а кадмия - от 300 до 70000 частиц на миллион. По данным специалистов из США, допустимые нормы составляют 200 частиц на миллион для свинца и 800 частиц на миллион для кадмия.

