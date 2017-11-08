Ученые поняли, как предотвратить рак кишечника

Исследователи из Университета Варвика установили, что естественный процесс в организме вызывает воспаление. Вследствие этого увеличивается риск рака толстой кишки и болезни Крона. Исследование показало: существует связь между воспалением и аутофагией - процессом поглощения и переваривания в лизосомах внутренних компонентов клетки.



Ученые нашли белок, который регулируется с помощью аутофагии. Речь идет о белке Kenny. Этот белок разрушается посредством аутофагии. Сбой в механизме аутофагии приводит к накоплению Kenny и воспалению. Специалисты провели исследование на плодовых мушках. Белок сделали флуоресцентным. Благодаря этому удалось выяснить, что Kenny присутствовал в клетках, где происходила аутофагия, рассказывает UPI.com.



По словам исследователей, разные продукты могут активировать аутофагию и снижать риск возникновения проблем с кишечником. В частности, на это способны гранаты, красный виноград, груши, грибы, чечевица, соевые бобы и зеленый горошек. Секрет в соединениях, содержащихся в этих продуктах.

