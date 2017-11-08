Россия отказалась выдавать Украине бывшего главу киевского "Беркута"

Компетентные органы Российской Федерации отказали Генеральной прокуратуре Украины в задержании и экстрадиции бывшего начальника киевского полка спецподразделения МВД Украины "Беркут" Сергея Кусюка, которого раньше заметили при разгоне митинга Навального.



"Россия отказала в его экстрадиции", - сообщил во вторник агентству "Интерфакс-Украина" руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Украины Сергей Горбатюк.



По его словам, отказ в экстрадиции в РФ объяснили тем, что Кусюк является гражданином России.



Как сообщалось, 19 ноября Горбатюк заявил, что следствие считает причастным к расстрелам протестующих во время Революции Достоинства 20 февраля 2014 года в центре Киева спецподразделение киевского "Беркута".



"По результатам расследования, нами установлено, что непосредственно спецподразделение киевского "Беркута", бойцы которого подозреваются в причастности к совершению этого преступления. Они использовали огнестрельное оружие против протестующих", - сказал он на брифинге в Киеве.



Горбатюк добавил, что бойцам этой роты инкриминируется совершение убийств 39 протестующих на улице Институтской: "Ни один из них (протестующих – прим. Ред) не был вооружен и не нес угрозы правоохранительным органам".



"Кроме того, в данное время получены данные, которые позволяют утверждать о причастности этого же спецподразделения к совершению еще 7 убийств и 48 огнестрельных ранений того же дня на улице Институтской", - добавил представитель Генпрокуратуры.



По его словам, по результатам расследования на данное время объявлено о подозрении относительно организации данных событий и их совершения "бывшему президенту Украины, министру внутренних дел Захарченко, Ратушняку, руководству киевской милиции Мазану, Федчуку, а также руководству полка милиции киевского "Беркута", командиру полка Кусюку, одному из его заместителей, и командиру и бойцам спецподразделения спецроты "Беркут" - это командир спепцроты Садовник и 22 его подчиненных.



"Двое из 22 бойцов были арестованы и обвинительный акт уже направлен в суд, где в настоящее время рассматривается. Еще двое бойцов этой спецроты и заместитель Сергея Кусюка в настоящее время находятся под стражей, "следствие по ним продолжается и должно быть завершено", - рассказал Горбатюк и добавил, что остальные бойцы спецроты и ее командир Дмитрий Садовник объявлены в розыск.

