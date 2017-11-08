Каждый пятый работающий украинец получает зарплату меньше минимальной

С начала 2017 года в стране заметно выросло количество людей, которые получают зарплаты больше минимальной.



Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.



"Еще в декабре прошлого года количество людей, которым были начислены зарплаты меньше 3200 грн, составляло более 40%, сейчас это только 20%", - утверждают в правительстве.



Также отмечается, что в абсолютных цифрах более 2 млн человек получают в настоящее время высокую зарплату.



"С начала года на 24,3% увеличилось количество людей, которые получают зарплаты больше 10 тысяч грн. Более чем на треть в среднем увеличились зарплаты врачей и работников образования и науки", - сообщает пресс-служба.



По информации, обнародованной Кабмином, количество зарегистрированных безработных в сентябре 2017 по отношению к сентябрю 2016 года - сократилось на 11,3%.

