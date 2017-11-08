Могерини: ЕС собирается расширить санкции против Сирии

Евросоюз собирается рассмотреть введение новых экономических санкций против Сирии. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, передает Прайм.



"В июле 2017 года ЕС ввел дополнительные ограничительные меры против сирийских высокопоставленных чиновников и ученых за их роль в разработке и использовании химического оружия против гражданского населения. Рассматриваются новые санкции, чтобы исключить безнаказанность", — заявила глава дипломатии ЕС.



По ее словам, Евросоюз призывает все государства использовать свое политическое влияние для того, чтобы не допустить в будущем повторных случаев применения химического оружия в Сирии.

