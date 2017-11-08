С сегодняшнего дня каждая третья песня на радио должна быть украинской

Сегодня, 8 ноября, вступила в силу норма закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно доли музыкальных произведений государственным языком в программах телерадиоорганизаций», которой радиостанции обязываются транслировать в эфире не менее 30% песен на украинском языке.



Законом предусмотрена обязанность телерадиоорганизациями при осуществлении радиовещания обеспечивать долю песен (словесно-музыкальных произведений) на государственном языке не менее 35% от общего объема песен, вещаемых в течение суток, в том числе не менее 35% от общего объема песен, вещаемых в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 часов.



Также устанавливается, что при осуществлении радиовещания телерадиоорганизации, которые распространяют музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Европейского Союза в соответствии с условиями лицензии составляют не менее 60% общего объема песен, распространенных в течение суток, в том числе не менее 60% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 часов, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 25% общего объема песен, распространенных в течение суток, в том числе не менее 25% от общего объема песен, распространенных в каждом промежутке времени с 7:00 до 14:00 и с 15:00 до 22:00 часов.



Документ содержит также норму, согласно которой телерадиоорганизации при осуществлении радиовещания обеспечивают не менее 60% суточного объема ведения передач, в том числе новостийно-аналитических блоков, развлекательных передач (дикторами, ведущими радиопередач) на государственном языке.



Также определен трехлетний переходный период, в течение которого эта квота вводится постепенно – 25%, 30% и 35%.



В течение первого года с момента вступления в силу минимальная доля ведения передач на государственном языке должна составлять не менее 50%, в течение второго - не менее 55%, а начиная с третьего года - не менее 60%



За невыполнение нормы предлагается ввести штраф в размере 5% от общей суммы лицензионного сбора лицензии.



Контроль за выполнением радиостанциями данных требований возлагается на Национальный комитет по вопросам телевидения и радиовещания.

