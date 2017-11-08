Американский судья предлагал смягчить приговор в обмен на оральный секс

Судья окружного округа округа Клэр 55-летний Рональд Дюбберт обвиняется в предложении сексуального акта, преступных сексуальных надругательствах и запугивании. Об этом сообщает Kmov.com, передает УНН.



Долбберт обвиняется в том, что он предлагал сократить юридический сбор на 100 долларов, если жертва вступит с ним в оральный секс.



Прокуроры также утверждают, что Дэйбберт коснулся пениса жертвы через нижнее белье и пытался запугать жертву, чтобы тот не сообщил о случившемся.



В свою очередь адвокат судьи Даниэль Фульц отказался комментировать обвинения в адрес его клиента.



“Я надеюсь, что у вас будет очень хороший день, но, конечно, я не могу ничего комментировать”, — сказал сам Дэйбберт, когда он дошел до здания суда. В судебных документах указано, что он не находится под стражей.

