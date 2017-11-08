В Украине в ближайшие сутки погода почти не изменится

В Украине в ближайшие сутки 9 ноября характер погоды почти не изменится, хотя ожидается падение атмосферного давления, что может оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей, сообщает Укргидрометцентр. Существенных осадков не прогнозируется, только на юге страны днем небольшой дождь. Ночью, утром местами туман. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, в Карпатах 0-4° мороза; днем 3-8° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье до 11°; в южной части ночью 4-9° тепла, днем 7-12°.



В Киеве 9 ноября без существенных осадков. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 9 ноября самая высокая температура днем была 17,8° в 2010 году, самая низкая ночью -11,8° в 1942 году.



В Украине 10 ноября местами небольшой дождь. Ночью и утром в западных, южных и восточных областях местами туман. Ветер южный, юго-западный, 3-8 м/с.



Температура ночью 0-5° тепла, днем 5-10°; в южной части и на Закарпатье ночью 3-8° тепла, днем 7-12 °.



В Киеве 10 ноября местами небольшой дождь. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 7-9°.

