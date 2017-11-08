НАПК вынесло два предписания Гриневич

Национальное агентство по предупреждению коррупции внесло два предписания министру образования и науки Украины Лилии Гриневич в отношении руководителей учебных заведений. Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает УНН.



"НАПК на своем заседании приняло решение о внесении двух предписаний о нарушении требований законодательства относительно этического поведения, предотвращения и урегулирования конфликта интересов, других нарушений закона министру образования и науки Украины Лилии Гриневич. Предписания внесены в отношении ректора Одесской национальной академии пищевых технологий Богдана Егорова и директора Краматорского высшего профессионального училища Михаила Куприкова", - говорится в сообщении.



Как отмечается, ректор Одесской национальной академии пищевых технологий Б.Егоров имеет "неупорядоченный потенциальный конфликт интересов", поскольку в его подчинении находятся близкие ему лица.



В НАПК установили, что М.Куприков и руководство департамента образования Донецкой области не приняли меры по урегулированию потенциального конфликта интересов. Сообщается, что М.Куприков имеет частный интерес, обусловленный семейными отношениями, что является признаками потенциального конфликта интересов.



Эти обстоятельства, отметили в агентстве, могут повлиять на объективность или беспристрастность принятия должностными лицами решений, или совершения/несовершения действий во время выполнения соответствующих служебных полномочий.



НАПК требует устранить нарушения законодательства, провести служебное расследование с целью выявления причин и условий, приведших к совершению правонарушения, связанного с коррупцией, и рассмотреть вопрос о привлечении виновных лиц к установленной законом ответственности.

