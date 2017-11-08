В МИД Украины требуют от РФ прекратить репрессии против крымских татар

В Министерстве иностранных дел Украины требуют от российской власти прекратить репрессии против крымскотатарского народа в оккупированном Крыму и допустить туда мониторинговые миссии.



"Очередные обыски, задержания крымских татар. Требуем от российской оккупационной власти прекратить репрессии, допустить мониторинговые миссии", - написала спикер МИД Украины Марьяна Беца на своей странице в микроблоге Твиттер в среду.



Ранее в это день председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров сообщил, что в аннексированном Крыму утром прошли массовые обыски в домах крымских татар.



Он также отметил, что оккупационными властями были задержаны и доставлены в отделение полиции соседи Алимдара Белялова - Зекерьяев Асан, Зекерьяев Амет, Абдураманов Ресуль, Исаев Мустафа, Умеров Амет, у которых насильно пытались взять образцы ДНК.

