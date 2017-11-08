ОБ не будет голосовать за закон о реинтеграции Донбасса - Бойко

Закон о реинтеграции Донбасса не содержит в себе механизма возврата территорий и людей, поэтому Оппозиционный блок не будет за него голосовать. Об этом лидер Оппозиционного блока Юрий Бойко заявил во время общения с журналистами в кулуарах парламента в среду, 8 ноября.



Он подчеркнул, что фракция Оппозиционного блока не ​​будет голосовать за закон о реинтеграции Донбасса.



"Наша позиция была четкая с самого начала - мы считаем, что это закон не о реинтеграции, а об отделении Донбасса. Он не содержит в себе механизма возврата территорий и людей, а это для нас принципиально. Этот закон вреден для переговоров, которые сейчас проводит спецпредставитель США с Российской Федерацией о введении миротворцев в зону конфликта. Также этот закон перечеркивает Минские соглашения, которые являются базовыми для дальнейшего мирного процесса. Мы за него голосовать не будем. Мы считаем, что это работа против Украины", - акцентировал политик.



Юрий Бойко также прокомментировал предложение внести в данный законопроект поправку о разрыве дипломатических отношений с РФ.



"Это позиция правящей "партии войны". Это не имеет ничего общего с процессом урегулирования конфликта, чего хотят все украинцы. Депутаты, которые вносят такие предложения, имеют рабочее место. А 2,5 млн граждан, которые ездят в Россию на заработки, потому что нынешняя власть фактически вытолкнула их, этого рабочего места не имеют. Они кормят свои семьи. Нам нужно поддержать то, чего хочет весь народ Украины - примирения и завершения войны. А подобные инициативы совершенно неприемлемы", - подчеркнул лидер оппозиционеров.

