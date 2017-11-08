Завтра в Украину приедет техническая миссия МВФ

Техническая миссия Международного валютного фонда посетит Украину 9-17 ноября. Об этом говорится в сообщении киевского представительства МВФ, передают Українські Новини. "Команда в составе нескольких экспертов МВФ посетит Киев в период с 9 по 17 ноября для проведения технического обсуждения проекта бюджета на 2018 год", - сделал в среду в Киеве заявление постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман.



Правительство ожидает, что проект госбюджета-2018 в первом чтении будет рассмотрен Верховной Радой 14-17 ноября.



Как сообщали Українські Новини, первый замдиректор-распорядитель МВФ Липтон оценил состояние реформ в Украине.



Согласно расписанию пленарных заседаний на 7-10 ноября, Рада должна была рассматривать проект госбюджета-2018 7 ноября.



