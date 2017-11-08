Поветкин заплатит $250 тыс. штрафа за допинг

Боксер Александр Поветкин в ближайшее время оплатит штраф, назначенный Всемирным боксерским советом (WBC), заявил адвокат спортсмена Алексей Карпенко.



"Отмена отстранения А.Поветкина - это очень большая победа. Конечно, мы не будем оспаривать штраф, он будет заплачен в ближайшее время", - сказал "Интерфаксу" А.Карпенко в среду.



Как сообщалось, WBC отменил бессрочное отстранение А.Поветкина от участия в боях, назначив отстранение на один год с момента взятия образца, который показал положительный результат на запрещенное вещество остарин.



С 6 декабря 2017 года А.Поветкин имеет право участвовать в боях, санкционированных WBC. С 7 декабря 2017 года WBC назначил испытательный срок на один год, после чего боксер будет полностью освобожден от любых наказаний, если в его допинг-пробах не обнаружат запрещенные вещества. Также А.Поветкин обязан выплатить WBC штраф в размере 250 тыс. долларов.

