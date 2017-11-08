Украина разорвала соглашение с РФ о поставках оружия и военной техники

Кабинет министров принял проект постановления о прекращении действия соглашения между правительством Украины и правительством России о порядке взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организации ремонта и оказанию услуг военного назначения. Об этом сообщает Эспрессо.TV.



8 ноября соответствующее решение приняли на заседании правительства без обсуждения.



Соглашение было подписано 8 февраля 1995 года, тогда же оно вступило в силу. В документе говорится о том, что Украина и Россия без соглашения не могли передавать или продавать товары военного назначения физическим и юридическим лицам и правительствам третьих стран.



18 октября Кабинет министров прекратил действие соглашения с правительством России о сохранении специализации предприятий и организаций, участвующих в производстве продукции военного назначения.



9 августа украинское правительство в одностороннем порядке прекратило действие соглашения с Россией о взаимодействии при экспорте военной продукции в третьи страны.

