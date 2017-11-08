Всеобщая забастовка проходит в Каталонии

Тысячи людей собрались в среду на площади Сен-Жайме в центре Барселоны в рамках всеобщей забастовки.



Люди требуют освободить заключенных под стражу лидеров двух общественных движений и отстраненных от власти советников женералитата (правительства Каталонии), а также отмены введенной Мадридом 155-й статьи испанской конституции, в соответствии с которой в Каталонии введено внешнее управление.



В связи с акцией протеста сложности наблюдаются на автотрассах, с перебоями работает железнодорожное сообщение. Манифестанты перекрывают дороги, а в городе Жирона протестующим удалось пробраться к путям на городском вокзале и блокировать на некоторое время отправление поездов.



Суд в Испании в середине октября постановил заключить по стражу двух лидеров общественных каталонских организаций - "Национальная каталонская ассамблея" и "Омниум культураль", которые выступают за независимость региона от Мадрида.



Глав этих организаций - Жорди Санчеса и Жорди Куишара - обвиняют в подстрекательстве к мятежу перед референдумом о независимости Каталонии, который прошел 1 октября.



Их обоих взяли под стражу без права освобождения под залог.



Прокуратура считает, что Ж.Санчес и Ж.Куйшар призывали людей принимать активное участие в акциях протеста.



Позже под стражу были взяты семь отстраненных от власти советников женералитата Каталонии.



1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости. Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.

