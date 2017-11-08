Порошенко просит отозвать закон об антикоррупционном суде

Президент Петр Порошенко написал письмо председателю парламента Андрею Парубил с просьбой отозвать законопроект об антикоррупционных судах и предложил создать в Раде группу по наработке этого закона. Копию письма опубликовал пресс-секретарь президента Святослав Цеголко в Facebook.



"Создание Высшего антикоррупционного суда должно стать весомым элементом системы противодействия коррупции, и промедление с его созданием считаю недопустимым", – пишет Порошенко.



Президент напомнил, что 6 октября Венецианская комиссия критически оценила законопроекты о создании специальных антикоррупционных судебных органов.



"Следовательно, крайне неотложными являются разработка и внесение нового согласованного законопроекта о Высшем антикоррупционном суде. При этом представления и регистрация нового законопроекта невозможны из-за законопроекта №6011, который все еще остается включенным в повестку дня сессии Верховной Рады, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии его отозвать", – говорится в письме.



Также он просит как можно быстрее поручить главе профильного комитета Верховной Рады создать рабочую группу по наработке соответствующего законопроекта с учетом рекомендаций Венецианской комиссии.

