Ученые нашли способ усилить сигнал домашнего Wi-Fi

руппа исследователей из Дармутского колледжа (США) придумала, как управлять силой и скоростью сигнала Wi-Fi в помещении, состоящем из нескольких комнат, сообщает портал TechXplore.



Как отмечают ученые, сейчас проблему можно решить с помощью направленной Wi-Fi антенны, однако подобные устройства стоят дорого и сложны в эксплуатации. В этой связи исследователи поставили задачу разработать прибор, который можно сделать своими руками в домашних условиях.



В исследовании отмечается, что усилить сигнал в одном направлении можно, поставив за роутером алюминиевую пластину, например, разрезанную банку из-под газировки. Для того, чтобы модернизировать такой рефлектор, ученые написали компьютерный алгоритм, позволяющий учитывать параметры помещения, расположение точек доступа Wi-Fi и желаемое направление сигнала. На основании этих настроек технология за полчаса высчитывает оптимальную форму для рефлектора, который печатается на 3D-принтере.



"Беспроводной рефлектор, созданный с учетом пользовательских настроек, обойдется примерно в 35 долларов. Устройство сможет вытеснить антенны стоимостью тысячи долларов", — считает доцент Дартмутского колледжа Ся Чжу.



Испытания рефлектора показали, что технология может ослабить сигнал на 10 децибел в "нежелательных местах" и усилить на шесть децибел в нужной точке. Кроме того, такая система позволяет локализовать сигнал, что делает сеть менее уязвимой для взлома, добавляют разработчики.

