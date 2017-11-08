Руанда вышла в лидеры мирового туризма

В Лондоне прошла церемония вручения награды 2017 World Tourism Award в понедельник 6 ноября, ее обладателем в номинации «дальновидное лидерство» стал президент Руанды Поль Кагаме, сообщает Independent Uganda.



Организаторы утверждают, что Кагаме заслужил премию, «проводя политику примирения, поддержки туризма, заботы о дикой природе и экономического развития, что привело к росту инвестиций в отели, и в итоге Руанда стала одним из ведущих туристических направлений в Африке».



С 2010 года доходы Руанды от туризма выросли в два раза: с 200 до 400 миллионов долларов в год. За 2016 год страну посетили 1,3 миллиона человек. Кагаме объясняет рост туризма развитием национальной авиакомпании RwandAir, самолеты которой теперь летают по 24 направлениям, в том числе в Лондон. Со страной сотрудничают ведущие сети отелей: Marriott и Radisson Blu. Главным африканским туристическим направлением 2017 года признали Руанду и организаторы премии World Travel Awards.



Награда World Tourism Awards в этом году вручается двадцатый раз. Церемония традиционно проходит на выставке World Travel Market в Лондоне. Среди спонсоров мероприятия сеть отелей Corinthia Hotels и газета New York Times.

