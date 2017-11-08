Кабмин: Венгрия блокирует сближение Украины с НАТО

Венгрия подтвердила свои угрозы относительно блокирования сближения Украины и НАТО, однако официальный Киев собирается решить эту проблему при помощи других стран. Об этом заявила во время визита в штаб-квартиру НАТО вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, передает Европейская правда.



"Украина обеспокоена ультимативным поведением Венгрии из-за недовольства языковой статьей закона об образовании. Все наши попытки вести диалог разбиваются о неготовность к диалогу венгерской стороны", - заявила она.



Климпуш-Цинцадзе отметила, что Венгрия пользуется тем, что в НАТО действует принцип консенсуса, "по сути, блокирует эффективное развитие (и исполнение) тех вещей, которые были заранее запланированы между Украиной и НАТО".



Климпуш-Цинцадзе признала, что срочный визит в штаб-квартиру Альянса министра образования и науки Лилии Гриневич был вызван именно этой проблемой.



Вице-премьер утверждает, что украинская сторона имеет поддержку со стороны секретариата Альянса. С другими членами НАТО, которые начала выражали обеспокоенность языковой нормой, начался диалог, и только Венгрия выбрала путь блокирования. "В штаб-квартире это воспринимается как неприемлемое поведение, и Альянс сам заинтересован в том, чтобы этот вопрос был решен", - утверждает она.



Между тем, по словам вице-премьера, Украина попытается убедить Венгрию изменить свои взгляды.

