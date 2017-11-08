Суд арестовал недвижимость сына Авакова и и экс-замминистра Чеботаря

Соломенский районный суд Киева арестовал недвижимость сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра и бывшего заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря.



Об этом Українським Новинам сказал заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Владимир Кривенко.



"Суд частично удовлетворил наши ходатайства и арестовал недвижимость Чеботаря и (фигуранта дела Владимира) Литвина. У Авакова квартира арестована", - сообщил он.



Прокурор отметил, что суды еще продолжают рассматривать ходатайства об аресте имущества подозреваемых.



На данный момент ни в одном ходатайстве отказано не было.

