Путину доставили послание от Макрона по Украине

Специальный представитель правительства Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман доставил в Москву послание президенту России Владимиру Путину от его французского коллеги Эммануэля Макрона, передает «Интерфакс».



«Я привез сюда обращение нашего президента в адрес президента России. Оно касается Украины. Это, конечно, довлеет над нашими отношениями, в конце концов, это и есть причина санкций», — сказал он.



Он также выразил уверенность в необходимости проявления инициативы по имплементации минских соглашений, «особенно, когда будет назначено новое немецкое правительство».

