Львов лидирует в рейтинге прозрачности городов Transparency International

Львов, Кропивницкий, Ивано-Франковск, Николаев и Киев лидируют в рейтинге прозрачности украинских городов, горсоветов мэров, составленном украинским представительством международной антикоррупционной организации Transparency International.



Руководитель направления "Прозрачные города" в Тransparency International Украина Екатерина Цыбенко на брифинге в среду в Киеве рассказала, что в первую десятку также вошли Червоноград, Нежин, Кременчуг, Винница и Дрогобич.



По ее словам, идею такого рейтинга одолжили у Словакии, которая составляет его уже 6 лет подряд.



Города оценивали по 91 вопросу, средний показатель украинских городов составил 30 баллов из 100.



"Это очень низкий показатель. Но наш рейтинг стимулирует городские власти к тому, чтобы становится лучше. У некоторых были вопросы к нашей методологии, однако наш рейтинг учитывал, в частности, жилую социальную сферу, и именно по этим вопросам онлайн доступ у городов не всегда полный", - рассказала она.



По словам Е.Цыбенко, при составлении рейтинга учитывались доступ горожан к органам управления, на заседания горсоветов, доступ к информации о госзакупках, о бюджете, об освоении грантов.



"Важно даже обнародовать информацию об очередях на жилье, чтобы избежать махинаций, передвижения фамилий, и повысить прозрачность процесса... ведь прозрачность стимулирует уменьшение коррупции", - подчеркнула она.



По словам представительницы организации, также подготовлен отчет "Как сделать местную власть более прозрачной?", который содержит конкретные рекомендации для горсоветов, Верховной Рады и Кабинета министров по повышению подотчетности местных властей.

