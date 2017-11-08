Стало известно, сколько в Украине автомобилей на литовских номерах

В Украине по состоянию на 1 ноября находится более 59 тыс. автомобилей с литовской регистрацией. Об этом говорится в сообщает Государственная фискальная служба.



Львиная доля этих авто, 44,6 тыс., ввезены в режиме временного ввоза.



Отметим, что в сентябре в ГФС называли общую цифру по авто на еврономерах - 63,9 тысяч.



Украинцы имеют возможность ездить на нерастаможенном авто в том случае, если они оформили транзит, а также, если автомобиль ввезен в Украину на год по правилам Стамбульской конвенции. В случае транзита, необходимо пересекать границу каждые пять или 10 дней, в зависимости от способа пересечения. Во втором случае авто должно быть зарегистрировано на нерезидента в Украине, в консульстве соответствующего государства.

