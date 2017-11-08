В ЕК не считают "Северный поток 2" необходимым для ЕС проектом

Европейская комиссия не видит необходимости для ЕС в новой инфраструктуре масштаба газопровода "Северный поток 2" после 2020 года, говорится в информационных материалах, распространенных в Брюсселе по случаю предложенной ЕК в среду поправки к газовой директиве.



Это объясняют в ЕК "существующими хорошо развитыми импортными инфраструктурами и ожидаемой конкурентоспособностью поставок СПГ" к концу десятилетия.



Еврокомиссия отмечает, что ее стратегия диверсификации развивается вокруг таких приоритетов, как реализация Южного газового коридора, развитие центра сжиженного газа в Средиземном море и содействие развитию использования СПГ в соответствии со стратегией, принятой ЕК в феврале 2016 года.



В справке Еврокомиссии говорится, что она "привержена целям Энергетического союза, включая энергетическую безопасность и создание хорошо диверсифицированного и конкурентного газового рынка".



"Наше предпочтение - сильное региональное сотрудничество и оно дает конкретные результаты: реализуются ключевые газовые инфраструктуры в Балтийском регионе", - гласит документ.



В нем указывается на финансовую поддержку, оказанную ЕС в строительстве газовых интерконнекторов между Польшей и Литвой и между Финляндией и Эстонией. ЕК одобрила государственную помощь для Клайпедского терминала СПГ в Литве и активно содействует созданию нового северного коридора, связывающего Норвегию с Польшей через Данию.



"Ожидается, что импорт газа в ЕС останется стабильным к 2030 году из-за сокращения внутреннего производства и потребления. Благодаря существующим хорошо развитым импортным инфраструктурам и ожидаемой конкурентоспособности поставок СПГ после 2020 года Комиссия не видит необходимости в новой инфраструктуре масштаба "Северный поток 2", - отмечается в материалах ЕК.



"Кроме того, ЕС продолжит поддерживать транзит российского газа через Украину", - заявляют в Брюсселе.

