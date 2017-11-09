Поправка о разрыве дипотношения с РФ внесена ко второму чтению законопроекта по Донбассу

Группа внефракционных народных депутатов внесла поправку ко второму чтению законопроекта №7163 об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе, которой предлагают обязать Кабинет министров разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией.

"Эта поправка существует. Она с номером 595. Внесена группой народных депутатов (внефракционных – ИФ) от политической силы "Укроп". И там они предлагают в трехмесячный срок Кабмину разорвать дипломатические отношения с Российской Федерацией", - сказал член профильного комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук (фракция "Народный фронт") журналистам в среду в Киеве.



Согласно таблице поданных народными депутатами поправок ко второму чтению законопроекта, данная поправка содержится в этом документе.



Группа народных депутатов предлагает в переходных положениях обязать Кабинет министров Украины в трехмесячный срок со дня вступления в силу закона инициировать разрыв дипломатических отношений со страной-агрессором, которые установлены в соответствии с протоколом об установлении дипломатических отношений между Украиной и Россией от 18 февраля 1992 года.



Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", на заседании комитета по национальной безопасности и обороны секретарь комитета Иван Винник (фракция "Блок Петра Порошенко") выступил за то, чтобы такая норма была отображена в законопроекте.



Как сообщалось, накануне российская газета "Коммерсант" сообщила, что в законопроект по обеспечению суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донбасса, который Верховная Рада готовит ко второму чтению, может быть внесен пункт о разрыве дипломатических отношений с Россией. По данным газеты, такую поправку внес Винник.



Парламентарий на это заявил, что не вносил в законопроект по Донбассу такую поправку, но намерен предложить в заключительных положениях законопроекта обязать Кабмин привести отечественное законодательство в соответствие с практикой международного права в отношениях со страной-агрессором, "а именно – разрыв дипломатических отношений и соответственно – рассмотреть возможность привлечения какой-то третьей стороны для осуществления отдельных представительских функций Украины в РФ, которая будет признана страной-агрессором".



Винник также подчеркнул, что эта идея я является не самой резонансной: "Есть много правок, например, об экспроприации российской собственности или даже запрете въезда российским гражданам на территорию Украины".

