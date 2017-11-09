Европейский суд снял санкции с Иванющенко

Европейский суд общей юрисдикции принял решение об отмене санкций в отношении бывшего народного депутата Украины из Партии регионов Юрия Иванющенко, сообщает интернет-издание "Обозреватель" со ссылкой на постановление суда от 8 ноября.



Таким образом, суд удовлетворил иск Иванющенко, постановив признать решения Совета ЕС в отношении ограничительных мер, направленных против определенных лиц, предприятий и органов в связи с ситуацией в Украине от 5 марта 2015 года и от 4 марта 2016 года недействительным по отношению к нему. Также суд обязал ЕС оплатить все судебные расходы Иванющенко.



Решение Совета было признано ошибочным, поскольку обвинения экс-нардепа украинскими властями в хищении госсредств были признаны безосновательными.



В то же время аналогичный иск экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко был отклонен, его также обязали оплатить все судебные расходы.

