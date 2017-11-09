ГД: денонсация Украиной договора о поставках вооружений не нанесет вреда РФ

Глава комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, первый зампред комитета по экономполитике Владимир Гутенев считает, что решение Киева о денонсации соглашения с РФ о поставках вооружений и военной техники не нанесет вреда российской стороне и направлено "на внутриполитическую кухню" Украины.



Кабмин Украины в среду принял решение о разрыве соглашения с Россией о поставках вооружения и военной техники. Документ был подписан 8 февраля 1995 года и определял порядок взаимных поставок вооружения и военной техники, комплектующих изделий и запасных частей, организацию ремонта и предоставление услуг военного назначения.



"Конкретно эти шаги [правительства Украины] не принесут сиюминутного ущерба: все, что можно было разрушить и приостановить, они уже практически разрушили. Скорее всего, эти шаги направлены на внутриполитическую кухню, [это] демонстрация жесткой позиции [украинской власти] по отношению к России", - сказал Гутенев журналистам в среду.



"Неслучайно в последнее время мы слышим даже в стенах украинского парламента и кабмина предложения о разрыве дипломатических отношений. Но в этой глупости, а наносить себе экономический и политический урон глупо, нынешние украинские лидеры, к сожалению, приобретя инерционность, порой не могут выйти из этой колеи, которую сами сформировали", - отметил глава комиссии.



Он также указал, что на протяжении последних трех лет идет планомерный демонтаж российско-украинских отношений со стороны Украины в достаточно нецивилизованной форме. "Предпринят ряд односторонних шагов, которые разрушают не только сотрудничество в области проектирования, создания, производства, эксплуатации и продажи вооружения и военной техники, но и затрагивают научно-техническое сотрудничество, кооперационные связи, которые в этой области выстраивались долгие десятилетия и огромную цену представляют для Украины", - напомнил Гутенев.



При этом он выразил сожаление по поводу практически утраченных позиций Украины в авиастроении, судостроении, в ракетно-космическом машиностроении и двигателестроении. "Стоит лишь только сожалеть об украинской оборонке и высокотехнической промышленности, которая, к сожалению, в угоду сиюминутным политическим интересам фактически прошла точку невозврата, имеет очень слабый потенциал для возрождения. По крайней мере, без кооперации и взаимодействия с Россией в будущем", - заключил Гутенев.

