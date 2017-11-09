Ле Пен заявила, что французская юстиция относится к ней жестче, чем к исламистам

Лидер французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен считает несправедливым лишение ее депутатской неприкосновенности в связи с делом о публикации ей на странице в Twitter фотографий жертв группировки "Исламское государство".



"Лучше быть джихадистом, который возвращается из Сирии, чем членом парламента, который осуждает зверства ИГ: таким образом мы избегаем ненужных юридических рисков", - написала она в среду в Twitter.



В среду AFP со ссылкой на осведомленные парламентские источники сообщило, что Национальное собрание (нижняя палата парламента) Франции лишило Ле Пен депутатской неприкосновенности за публикацию фотографий жертв ИГ. Ранее эти снимки были размещены террористами. По факту этой публикации Ле Пен было начато судебное производство.



Теперь политику грозит преследование по статье "Распространение сообщений жестокого содержания, подстрекающих к терроризму". Максимальное наказание за эти действия, согласно французскому Уголовному кодексу, может составить до трех лет тюремного заключения с выплатой штрафа до €75 тыс.

