Львовский суд отменил переименование улицы в честь офицера СС

Львовский апелляционный административный суд отменил переименование улицы в Калуше Ивано-Франковской области в честь офицера дивизии СС "Галичина" Дмитрия Палиива, заявил глава украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.



Горсовет Калуша в 2016 году в рамках декоммунизации переименовал улицу имени советского генерала Ивана Черняховского в честь офицера дивизии СС "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) Палиива. Житель Калуша обжаловал это решение в суде.



"Львовский апелляционный суд поддержал иск жителя Калуша Николая Вороняка о признании противоправным и отменил решение калушского горсовета о переименовании улицы в честь гауптштурмфюрера дивизии СС "Галичина" Дмитрия Палиива", — написал Долинский в среду на своей странице в Facebook.



В мае 2015 года на Украине вступил в силу принятый Верховной радой закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей.

