Порошенко хочет созвать консультационный комитет глав Польши и Украины

Президент Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания консультационного комитета глав Украины и Польши на фоне недопониманий вопросов истории, сообщил пресс-секретарь украинского президента Святослав Цеголко. Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилось в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня".

Недавно президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью Radio Maryja о том, что украинские политики с антипольскими взглядами не должны занимать важные должности в органах власти. Позже глава МИД Польши Витольд Ващиковский, комментируя польско-украинские отношения, заявил, что польские власти намерены запретить въезд в страну для лиц, придерживающихся антипольской позиции.



"Резонансные заявления со стороны представителей официальной польской власти в адрес Украины и ее руководства, звучащие в последнее время, вызывают серьезное беспокойство и не могут оставаться без надлежащего реагирования. Для укрепления стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша и чтобы избежать дальнейшей эскалации напряжения, осознавая необходимость решения любых проблемных вопросов в двусторонних отношениях исключительно цивилизованным европейским способом, президент Украины Петр Порошенко инициировал проведение чрезвычайного заседания Консультационного Комитета Президентов Украины и Польши", — написал Цеголко в Facebook.



Министерство иностранных дел Украины ранее заявило, что "в проевропейской политике украинской власти нет политиков, которые имели бы антипольские настроения… Украина — это стратегический партнер Польши".



Комитет является совещательным органом, который призван способствовать реализации договоренностей между главами двух государств, направленных на углубление дружественных отношений между Украиной и Республикой Польша, который возглавляют внешнеполитические советники президентов.



Польские историки расценивают "Волынскую резню" как геноцид и этническую чистку и заявляют о гибели, по разным данным, от 100 до 130 тысяч человек. Исследователи с Украины в свою очередь считают эти события следствиями войны Армии Крайовой с УПА, в которой принимало участие и мирное население региона. Свои потери украинская сторона оценивает в 10-20 тысяч человек.



Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской Республики в 1943–1945 годах. По версии польской стороны, массовые убийства совершались в 1939–1945 годах сторонниками Организации украинских националистов — Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, запрещена в РФ) против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики.



Верховная рада Украины в ответ приняла заявление, осуждающее решение польского сейма о признании "Волынской резни" геноцидом. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

