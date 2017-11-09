Глава ЦРУ встретился с экспертом, не верящим в причастность РФ к кибервзломам в США

Директор ЦРУ Майкл Помпео по просьбе президента США Дональда Трампа провел встречу с экс-сотрудником Агентства национальной безопасности США Уильямом Бинни, который не верит в то, что российские хакеры причастны к кибервзломам в США во время предвыборной кампании. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники в разведывательных органах.



Трамп, отмечалось в репортаже, выступил с просьбой к директору ЦРУ провести встречу с Бинни, который считает, что взлом серверов Национального комитета Демократической партии (НКДП) и разглашение компрометирующей демократов электронной переписки осуществили не хакеры из России, а кто-то из сотрудников НКДП.



По данным CNN, встреча состоялась 24 октября и продолжалась около часа. Помпео рекомендовал Бинни встретиться с представителями ФБР и Агентства национальной безопасности (АНБ). После встречи Бинни заявил в интервью телекомпании, что напомнил директору ЦРУ о том, что "все разведывательное сообщество должно говорить американскому народу правду, всю правду и ничего, кроме правды". По данным источников CNN, многие сотрудники разведывательного ведомства были недовольны тем, что такая встреча состоялась.



Представитель ЦРУ заявил CNN о том, что Помпео "поддерживает и всегда поддерживал разведывательную оценку, подготовленную в январе 2017 года", в которой утверждается, что Россия вмешивалась в ход предвыборной кампании в США.



Расследование приписываемого РФ вмешательства в американские выборы проводят ФБР, спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса. В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого разбирательства на этот счет.



Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

