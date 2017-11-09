НАБУ считает незаконным перечисление $156,8 млн. из "Ощадбанка"

В Национальном антикоррупционном бюро заявили, что перечисления на счета Госказначейства арестованных в "Ощадбанке" средств компании Quickpace Limited, бенефициаром которой является Александр Онищенко, является незаконным. Таким образом, НАБУ ответило на заявление Генпрокуратуры, что $156 млн в "Ощадбанке" никто не крал.



Об этом сообщает пресс-служба НАБУ, пишет "Украинская правда".



"Сообщаем заместителю Генерального прокурора Евгению Енину, что детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров САП расследуют факты совершения должностными лицами ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест", - заявили в бюро.



"По данным детективов, бенефициаром компании Quickpace Limited, средства которой и были арестованы в ходе расследования так называемого "газового дела", является народный депутат Александр Онищенко. Поэтому их перечисления на основании решения суда в совершенно ином производстве, без отмены обременений, наложенных ранее, выглядит очень странным. Тем более, что судебное решение по "газовому делу" еще не принято", - добавили в НАБУ.



Ранее в НАБУ заявили, что арестованные в "Ощадбанке" 156,8 миллионов долларов, которые принадлежали компании Quickpace Limited, связанной с нардепом Александром Онищенко, исчезли.



Из-за этого бюро зарегистрировало уголовное производство по факту совершения неустановленными должностными лицами ОАО "Государственный сберегательный банк Украины" незаконных действий с имуществом, на которое наложен арест.



Позже заместитель генпрокурора Евгений Енин отрицал исчезновение 156,8 миллионов долларов с арестованных счетов компании, подконтрольной депутату Верховной Рады Александру Онищенко.



Сам Онищенко утверждает, что не имеет отношения к арестованным средствам компании Quickpace Limited, об исчезновении которых заявило НАБУ. По его словам, в "Ощадбанке" украли $156 млн не у него, а у Януковича.



