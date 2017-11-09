В Запорожье зафиксирована вспышка кори

В Запорожье зарегистрировано более 40 случаев заболевания корью, среди заболевших 71% - дети, сообщается на сайте Запорожского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.



В сообщении, опубликованном в среду, указано, что по состоянию на 7 ноября в областном центре зарегистрировано 42 случая заболевания корью (показатель заболеваемости составляет 5,6 на 100 тыс. населения), из них лабораторно подтверждено 8. Среди заболевших дети составляют 71%. Самые высокие показатели заболеваемости отмечаются в возрастной группе 7-9 лет.



В районном разрезе картина с заболеваемостью следующая: в Шевченковском районе - 26 случаев, Вознесеновском – 8, Коммунарском – 5, Днепровском - 2 и Хортицком – один случай.



"Среди заболевших 60% составляют лица ромской национальности, которые проживают в Шевченковском районе города", - говорится в сообщении.



В лабораторном центре констатируют, что у 39 заболевших (93%) нет никаких прививок против кори, так как они отказались от плановой вакцинации или не достигли возраста, необходимого для ее проведения.

