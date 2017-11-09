Дипломаты РФ и США констатировали настрой на дальнейшее сотрудничество по Сирии

Спецпредставитель президента России по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов и посол США в Москве Джон Хантсман констатировали настрой Москвы и Вашингтона на дальнейшее сотрудничество по сирийскому урегулированию. Как сообщили в среду в российском дипведомстве, встреча состоялась по инициативе американской стороны.



"В центре внимания беседы была ситуация в Сирии с акцентом на перспективы межсирийского переговорного процесса, - информировали в министерстве. - При этом с российской стороны была подчеркнута безальтернативность политического урегулирования конфликта в САР на основании резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и отмечена важность Астанинского процесса, в том числе в плане содействия налаживанию устойчивого инклюзивного переговорного процесса в Женеве под эгидой ООН".



"Был констатирован настрой России и США на дальнейшее сотрудничество в целях обеспечения деэскалации напряженности в Сирии", - указали в российском дипведомстве.



Ранее в среду состоялась встреча Хантсмана с заместителем министра иностранных дел России Геннадием Гатиловым, в ходе которой дипломаты обсудили взаимодействие Москвы и Вашингтона в ООН для урегулирования конфликтов в Сирии, на Украине и Корейском полуострове.

