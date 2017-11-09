Адвокаты Януковича завили об отводе судьи

Адвокаты экс-президента Украины Виктора Януковича заявили об отводе следственного судьи Печерского районного суда Киева Светланы Шапутько, рассматривающей ходатайство прокуратуры о заочном досудебном расследовании стрельбы на "майдане". Об этом ТАСС в среду заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк. "Мы заявили отвод судье, в связи с этим заседание было перенесено. Дело должно быть расписано на другого судью, и он уже должен будет определить, есть ли основания для отвода", - сказал адвокат.

По его словам, по состоянию на вечер среды дата рассмотрения ходатайства об отводе еще не была определена.



Сердюк пояснил, что защита экс-президента заявила о недоверии судье в связи с тем, что суд категорически отказался поддерживать ряд просьб адвокатов. В частности, отметил адвокат, суд отказал в ходатайстве исследовать содержание каждого тома и стал просто "перелистывать страницы, оглашая названия документов, не читая суть".



"Особенно мы настаивали на необходимости огласить показания потерпевших сотрудников милиции, но суд категорически отказал в этом", - добавил он. Сторона защиты также просила огласить показания главы МВД Арсена Авакова, секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Турчинова, спикера украинского парламента Андрея Парубия, экс-премьера Арсения Яценюка, мэра столицы Виталия Кличко, первого вице-премьера Степана Кубива и целого ряда других лиц, которые были "фактическими руководителями майдана".



Кроме того, ранее суд отказывался допросить Януковича, обеспечить участие потерпевших в деле, как со стороны "майдана", так и со стороны правоохранительных органов. "Суд также не захотел привлечь к делу мониторинговую группу Совета Европы, обязательства об участии которой были взяты Украиной еще в соглашении об урегулировании кризиса от 21 февраля 2014 года", - сказал Сердюк.



Он отметил, что еще одним фактором послужило сегодняшнее заявление генпрокурора Виталия Луценко, который сообщил журналистам, что по делу уже якобы изучены "около половины томов", тогда как по состоянию на обед среды суд изучил 17 из 92 томов. "После брифинга генпрокурора и стало понятно, почему суд был вынужден так ускориться", - сказал Сердюк.



Он подчеркнул, что после обеда судья резко ускорила ознакомление с томами, дойдя до 38-го. "Суд отказался исследовать 38-й том, содержащий показания руководителей "майдана". В связи с этим и предыдущими фактами мы заявили о недоверии судье и его отводе", - добавил защитник.



Ранее в среду адвокаты также заявляли, что расследование по делу о расстрелах на "майдане" против экс-президента Януковича ведется крайне необъективно, об этом, в частности, свидетельствует тот факт, что группы следователей и прокуроров за время расследования менялись почти 90 раз.

