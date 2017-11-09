Полиция расследует информационные вбросы Геращенко по делу об убийству Окуевой

Полиция проводит служебное расследование информационных вбросов вокруг дела об убийстве врача, лейтенанта Вооруженных сил Украины Амины Окуевой, сообщил глава Национальной полиции Сергей Князев, комментируя заявления советника главы МВД Антона Геращенко о деталях в расследовании убийства.



"Национальная полиция начала служебное расследование по факту каких-то информационных вбросов. Потому что вы сказали об одном чьем-то заявлении, а мы за несколько дней видели таких несколько. И мы хотим для себя разобраться, зачем это, кто это, и кому это интересно. Возможно, это интересно самим преступникам", - сказал Князев в интервью "Hromadske.ua" в среду, отвечая на вопрос, как он относится к заявлениям Геращенко.



Как сообщалось, 7 ноября Геращенко заявил, что следователи на минувшей неделе нашли автомат, из которого был расстрелян автомобиль, в котором находились Окуева и ее муж Адам Осмаев. "На нем (автомате – ИФ) следы ДНК того человека, который им пользовался, убийцы. Эти следы ДНК сейчас отдали экспертам-криминалистам, полиции. Они идентифицируют данные ДНК и в момент, когда у нас будет подозреваемый, мы сможем сравнить их и быть точно уверенным, что этот человек - убийца или не убийца Амины", - рассказал он.



В то же время начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области Николай Жукович опроверг эту информацию. "Следов ДНК на автомате, который был найден в Васильковском районе в полутора километрах от места расстрела, нет", - сказал он, отметив, что автомат мог и не принадлежать убийце Окуевой, а баллистические экспертизы в деле о ее убийстве продолжаются.



30 октября вечером в результате расстрела из автоматического оружия неизвестными автомобиля на железнодорожном переезде у посёлка Глеваха в Киевской области скончалась Окуева и получил ранение в ногу ее супруг Осмаев, который находился за рулем транспортного средства. Прокуратура Киевской области зарегистрировала уголовное производство по предварительной правовой квалификации уголовного преступления, предусмотренного п.11 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное по заказу) УК Украины.

