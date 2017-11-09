Лавров: Путин готов к встрече с Трампом

Президент России Владимир Путин готов к встрече с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита АТЭС, графики согласовываются. Об этом заявил в среду министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



"Мы слышим заявления Дональда Трампа о том, что он такую встречу с президентом Путиным планирует провести, президент Путин к этому готов. Американцы об этом знают", - сказал он.



"Протокольные службы находятся в контакте, и когда графики лидеров будут окончательно прояснены, вам об этом сообщат", - добавил Лавров в беседе с журналистами.



Глава российского МИД добавил, что, вероятно, состоятся и его контакты с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, но это станет возможным только на полях саммита АТЭС 10-11 ноября, поскольку глава американской дипломатии сопровождает президента США в турне по странам Азии. "Тиллерсон прибудет сюда только с президентом Трампом, поэтому пообщаемся уже, наверное, в ходе саммита непосредственно", - сказал Лавров в среду журналистам.



Отвечая на вопрос о том, что планируется обсудить, Лавров ответил, что речь пойдет о всех вопросах повестки дня. "Это и двусторонние отношения, которые требуют серьезного ремонта после того, как команда [предыдущего президента США Барака] Обамы поработала над их ухудшением, это и международные отношения, Сирия, КНДР, Украина", - добавил он.



Трамп в среду находится в Южной Корее, откуда отправится в Китай. Прибытие президента США в Дананг ожидается 10 ноября.

