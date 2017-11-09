Охранник обвинил певицу Мэрайю Кэри в домогательствах

Майкл Анелло, руководитель охранной фирмы, обеспечивавшей безопасность американской певицы Мэрайи Кэри с июня 2015-го по май 2017-го года, обвинил артистку в сексуальных домогательствах. Анелло также пожаловался на то, что знаменитость постоянно унижала и оскорбляла его, передает TMZ.



По словам Анелло, певица на протяжении долгого времени называла его нацистом, скинхедом и членом Ку-клукс-клана. Помимо этого, артистка хотела, чтобы "ее окружали только афроамериканцы, а не белые", добавил охранник.



Его юристы уже подготовили черновой вариант иска к Кэри с обвинениями в сексуальных домогательствах, согласно которому певица совершала "сексуальные акты специально, чтобы их увидел Анелло".



Со слов охранника, во время поездки в мексиканский город Кабо-Сан-Лукас Кэри попросила его подняться к ней в номер, чтобы передвинуть чемоданы. Когда Анелло зашел, певица встретила его в прозрачном распахнутом неглиже.



Когда Анелло попытался уйти, Кэри настояла на том, чтобы тот все-таки передвинул багаж. После этого охранник удалился. В исковом заявлении отмечается, что между Кэри и Анелло не было физического контакта.



Помимо обвинений в домогательствах и оскорблениях, Анелло заявил, что певица не оплатила услуги его охранного агентства на общую сумму более 221 тысячи долларов. Представители Кэри, в свою очередь, сообщили изданию, что вели переговоры с адвокатами Анелло и были готовы оплатить счет за услуги его агентства, однако не смогли договориться о сумме.



Отметим, что ранее в центре скандалов, связанных с сексуальными домогательствами, оказались знаменитый голливудский продюсер Харви Вайнштейн, актеры Дастин Хоффман и Кевин Спейси.







