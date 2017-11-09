Портман стала лауреатом "еврейской Нобелевской премии"

фонд премии "Генезис" объявил имя лауреата нынешнего года. Им стала актриса, режиссер и общественный деятель Натали Портман.



Премия, которую называют "еврейской Нобелевкой", вручается ежегодно за выдающиеся профессиональные достижения, весомый вклад в развитие человечества и приверженность ценностям еврейского народа. Единственный лауреат получает 1 млн долларов, отмечает NEWSru Israel.



"Мы с радостью приветствуем избрание Натали Портман лауреатом премии "Генезис" 2018 года. Актерское мастерство Натали на киноэкране затронуло сердца миллионов зрителей во всех странах. Ее талант, ее благотворительная деятельность, а также глубокая связь с еврейскими и израильскими корнями достойны восхищения. Натали воплощает основные ценности и черты еврейского народа - целеустремленность и упорство, стремление к совершенству, интеллектуальное любопытство и искреннее желание внести свой вклад в улучшение нашего мира. Без сомнения, она является образцом для подражания для миллионов молодых евреев во всем мире", - заявил на пресс-конференции Стэн Половец, соучредитель и председатель Genesis Prize Foundation.



По традиции денежная составляющая премии будет направлена на поддержку филантропических проектов Портман. Это, в частности, инициативы, обеспечивающие равенство женщин во всех аспектах человеческой деятельности. В частности, средства будут использоваться для поддержки организаций, занимающихся расширением доступа женщин к образованию, участию в экономической деятельности, здравоохранению и безопасности, а также повышению участия женщин в государственной политической деятельности. Значительная часть средств будет направляться на проекты по расширению возможностей для женщин в Израиле.



"Я глубоко тронута честью, оказанной мне, ведь эта премия тесно связана с еврейским принципом "Тикун Олам" - обязанностью каждого человека сделать этот мир лучше. Я горжусь своими израильскими корнями и еврейским происхождением; это значительная часть моей идентичности. Для меня большая честь войти в число выдающихся лауреатов премии "Генезис", которыми я так восхищаюсь. Я выражаю свою сердечную благодарность Фонду премии "Генезис" и с нетерпением ожидаю возможности начать работу на той глобальной платформе, которую предоставляет премия, чтобы изменить к лучшему положение женщин в Израиле и за его пределами", - сказала в свою очередь Натали Портман.



Натали Портман - пятый лауреат премии "Генезис". Ранее премия вручалась экс-мэру Нью-Йорка Майклу Блумбергу (2014), актеру Майклу Дугласу (2015), скрипачу-виртуозу и защитнику людей с ограниченными возможностями Ицхаку Перлману (2016) и выдающемуся скульптору и активисту борьбы за права беженцев Анишу Капуру (2017). Церемония награждения актрисы пройдет в Иерусалиме в июне 2018 года.



Натали Портман (Гершлаг) родилась в 1981 году в Иерусалиме. Ее семья переехала в США, когда ей было три года. Дебютировала в 1994 году в фильме Люка Бессона "Леон", который обеспечил ей мировую известность и стремительный взлет карьеры.



В конце 1990-х попробовала себя в качестве театральной актрисы. Она играла роль Анны в Бродвейской постановке "Дневник Анны Франк". Параллельно с этим проходили съемки новой серии "Звездных войн" - "Эпизод первый: Скрытая угроза", где Натали Портман получила роль королевы Амидалы - будущей матери Люка Скайуокера и принцессы Леи. В 2002-м и 2005 годах Портман снялась во втором и третьем эпизодах "Звездных войн".



За роль в "Черном лебеде" в 2010 году Портман была удостоена премии "Оскар". В 2015-м в Каннах Натали представила свой первый фильм "Повесть о любви и тьме", который она снимала как режиссер. В 2003 году актриса получила степень по психологии в Гарварде, а затем продолжила обучение в Еврейском университете в Иерусалиме.





