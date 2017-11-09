Генетики объяснили, почему так сложно отказаться от сигарет

Ученые Университета Мичигана нашли генетический путь, связанный с зависимостью от никотина. Именно из-за него так сложно отказаться от вредной привычки, пишет The Indian Express. Эксперты оценили синдром отмены на примере червей Caenorhabditis elegans, у которых развивается полноценная никотиновая зависимость.



Были выделены особые гены и мРНК, важные с точки зрения развития зависимости и синдрома отмены. В центр внимания попали белки - никотиновые ацетилхолиновые рецепторы. Они отвечали за зависимость от никотина.



Генетики изучили гены, связанные с этими белками. Оказалось, есть набор генов, вовлеченных в процесс, который выливался в повышенную выработку никотиновых ацетилхолиновых рецепторов. А мРНК (небольшие молекулы РНК, помогающие настраивать экспрессию генов) играли ключевую роль в описанной схеме. По мнению ученых, аналогичные механизмы действуют и в организме людей.

