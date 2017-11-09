Назначен новый командующий силами АТО

В Украине назначен новый командующий силами АТО. Им стал генерал-лейтенант Михаил Забродский. Об этом сообщает LIGA.net со ссылкой на спикера Минобороны Андрея Лысенко.



Назначение Забродского связано с плановой ротацией. Ранее должность занимал генерал-лейтенант, первый заместитель командующего Сухопутных войск ВСУ Александр Локота.



Михаил Забродский - Герой Украины, планировал задания силам АТО при блокировании Славянска и Краматорска в 2014 году. Командовал 95-й аэромобильной бригадой.

