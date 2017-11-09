Гройсман пообещал защищать украинский язык, не нарушая прав нацменьшинств

Власти Украины будут защищать украинский язык, "не нарушая прав других языков", несмотря на то, что сегодня языковый вопрос остается объектом спекуляций, говорится в поздравлении премьера Владимира Гройсмана соотечественникам по случая Дня украинской письменности и языка.

Ранее президент Украины подписал закон об образовании, существенно сокращающий возможность обучения на языках нацменьшинств. Он вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В правительствах ряда стран, в том числе Венгрии и Румынии, заявили, что этот закон нарушает права нацменьшинств на Украине. В Москве также считают, что закон об образовании нарушает конституцию и международные обязательства Киева.



"От имени правительства и от себя лично поздравляю с Днем украинской письменности и языка!.. Сегодня украинский язык является государственным, однако языковой вопрос остается объектом спекуляций. К сожалению, язык часто используют как инструмент гибридной войны, в которую, не по нашей воли, втянута Украина. Правительство понимает важность развития украинского языка, осознает необходимость его защиты как важного социокультурного фактора в современных сложных геополитических условиях", — говорится в поздравлении премьера на сайте правительства в четверг.



В поздравлении Гройсман также заверяет, что власти Украины будут способствовать распространению и защите украинского языка, при этом "никоим образом не нарушая права других языков и их носителей".

