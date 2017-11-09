Луценко: вопрос разрыва дипотношений с РФ можно внести в отдельный законопроект

Представитель президента Украины в Верховной Раде, народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко считает, что вопрос разрыва дипломатических отношений с Российской Федерацией не может быть частью закона о деоккупации Донбасса, для этой инициативы необходимо разработать отдельный документ.



"Это должен быть совсем другой закон, и если законодатели, которые внесли в предложенную президентом стратегию, видят такую возможность, пусть они предложат отдельный закон. Это не может быть одна строчка в два предложения. Это должен быть закон, это должна быть прописана процедура, как действуют те или иные органы, открываем-закрываем границы и очень много процедурных вопросов. Это не вопрос закона о реинтеграции Донбасса", - сказала Луценко журналистам в четверг в кулуарах парламента, озвучивая свою позицию об инициативе разрыва дипотношений с РФ.

