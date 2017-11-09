Рада приняла закон о коммунальных услугах

Верховная Рада поддержала законопроект О жилищно-коммунальных услугах. За него проголосовали 262 народных депутата, передает РБК-Украина.



Законопроект устанавливает порядок заключения потребителями договоров на получение всего комплекса жилищно-коммунальных услуг: на услугу управления, водоснабжения, обращения с отходами, газом, электричеством.



В законе предусматривается, что потребителям в многоквартирных домах тепловая энергия поставляется в соответствии с договором. Тарифы на тепловую энергию, которая производится и поставляется с помощью систем автономного отопления, формируются и устанавливаются отдельно для каждого многоквартирного дома, оборудованного системой автономного отопления, с учетом себестоимости производства и поставки тепловой энергии в таких системах, а также рентабельности субъекта хозяйствования.



Кроме этого, выводится в отдельную услугу обращение с отходами, вводится проверка качества услуг. Устанавливается, что собственники или наниматели, пользователи, в том числе арендаторы, источников образования бытовых отходов, земельных участков должны заключать договоры с исполнителем услуг по вывозу бытовых отходов, осуществлять оплату услуг по обращению с бытовыми отходами и обеспечивать раздельный сбор бытовых отходов.



Отметим, что вчера ряд правок в закон парламент не поддержал. В связи с этим законопроект был разбалансирован. На сегодняшнем заседании глава профильного комитета Алена Бабак призвала нардепов проголосовать документ с условием одобрения ранее не подтвержденных структурных правок к законопроекту.



Ранее в Кабмине заявляли, что в 2018 году в Украине возможен рост тарифов на газ на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию - на 20%.

