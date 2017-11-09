Фракция БПП не проголосует за поправку о разрыве дипотношений с РФ в законопроекте по Донбассу

Фракция "Блок Петра Порошенко" в Верховной Раде не поддерживает поправку ко второму чтению законопроекта об обеспечении суверенитета Украины на Донбассе (№7163), согласно которой народные депутаты могут обязать Кабинет министров разорвать дипломатические отношения с РФ.



"Вы увидите: эту поправку в целом не поддержит фракция "Блок Петра Порошенко", - сказал заместитель главы фракции Алексей Гончаренко журналистам в четверг в кулуарах парламента.



При этом, комментируя то, что народный депутат из этой же фракции Иван Винник выступает за то, чтобы данная поправка была учтена в проекте закона, А.Гончаренко отметил, что их фракция демократична.

