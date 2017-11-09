Apple установила рекорд по капитализации

Apple стала первой в мире компанией, капитализация которой при закрытии торгов превысила $900 млрд. Об этом свидетельствуют результаты торгов на Уолл-стрит за 8 ноября.



Акции Apple подорожали на 0,8%, в результате чего рыночная стоимость компании выросла до $904,9 млрд.



Отметим, 3 ноября капитализация Apple поднималась выше $900 млрд в первые минуты сессии благодаря отчетности и началу продаж iPhone X, но не смогла удержать рост к концу торгов.



В мае текущего года Apple стала первой американской компанией с капитализацией более $800 млрд. Подъем курса акций до $194,77 (+10,5%) обеспечит ей капитализацию до $1 трлн, что аналитики считают вполне осуществимым в обозримом будущем.

