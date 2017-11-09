Аксенов: Украине следует провести референдум о доверии власти

Украине вместо предложений разорвать дипломатические отношения с Россией необходимо провести референдум о доверии власти, сообщил в четверг глава Крыма Сергей Аксенов.



"Путь референдум о доверии самим себе проведут и поймут, что они там ничего не стоят", - заявил он журналистам.



Ранее СМИ сообщили, что в законопроект о реинтеграции Донбасса, который рассматривается в Верховной раде Украины, якобы внесена поправка о разрыве дипломатических отношений с РФ. Однако глава комитета по вопросам безопасности украинского парламента Сергей Пашинский заявил, что рада не имеет полномочий разрывать отношения с другими странами, и такие поправки к законопроекту не вносились. Депутат Иван Винник, которому СМИ приписывали авторство поправки, также опроверг эту информацию.



По мнению Аксенова, звучащие в Киеве заявления о необходимости разрыва дипотношений с РФ не пойдут на пользу отношениям двух стран. "Мы ждем, когда будут выборы в парламент Украины и президента. Я уверен, что ни одного из этих персонажей в составе будущих органов законодательной и исполнительной власти [Украины] не будет", - отметил он.



Председатель крымского парламента Владимир Константинов со своей стороны подчеркнул, что власти Украины, делая подобные заявления, исчерпывают лимит терпения своего народа. "Лимит доверия к власти у народа исчерпывается, они уже черпают по дну этого колодца [терпения]. Вылезает на поверхность сущность этого режима", - сказал он журналистам.

