Вятрович раскритиковал памятник жертвам УПА в Варшаве

Директор украинского Института национальной памяти Владимир Вятрович раскритиковал открытый в Варшаве памятник польским воинам, погибшим в борьбе с Украинской повстанческой армией (УПА, боевое крыло Организации украинских националистов, запрещено в России). В польской столице по инициативе министра обороны Антония Мацеревича была установлена Памятная табличка, посвященные защитникам польских сел на Волыни от УПА.

"На могиле Неизвестного солдата в Варшаве (место обязательного посещения международными делегациями) появилась таблица с чествованием польских воинов, погибших в борьбе с УПА. Среди погибших на территории Польши в борьбе с украинскими повстанцами больше всего было именно представителей коммунистической безопасности (сотрудников госбезопасности — ред.)", — написал Вятрович в Facebook.



По его мнению, теперь Варшава на государственном уровне почитает "чекистов", у которых на руках кровь "польских патриотов"



Напряженность в отношениях Киева и Варшавы появилась в последние годы на фоне дискуссий о событиях, которые известны как "Волынская резня". Польский МИД заявил, что Варшава запретит въезд в страну лицам, придерживающимся антипольской позиции.



Разногласия между Украиной и Польшей касаются, в первую очередь, вопросов исторической памяти. В Варшаве осуждают позицию Киева по героизации Организации украинских националистов, а также критикуют регулярные акты вандализма по отношению к польским местам памяти на Украине.



Сейм Польши признал геноцидом массовые убийства поляков, которые, по мнению Варшавы, совершили украинские националисты на территории Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской Республики в 1939–1945. Верховная рада Украины осудила решение польского парламента. Украинские депутаты считают, что это решение "поставило под угрозу политические и дипломатические наработки двух стран".

